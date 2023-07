Inbreker gaat aan de haal met laptop

Digitale scan is zegen in aanpak van onveilige straten: “XenomatiX is een Leuvense wereldspe­ler”

Om sneller en beter in te kunnen schatten wanneer een Leuvense straat aan vernieuwing toe is, laat de stad Leuven het wegennet digitaal in kaart brengen. De eerste resultaten op basis van een scan van Kessel-Lo zijn alvast veelbelovend: “Aan de hand van de nieuwste technologie meet XenomatiX met laserstralen de toestand van de weg op en dat is ondertussen al goed voor 150 kilometer aan cijfer- en beeldmateriaal”, vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).