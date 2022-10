Inbreker betreedt drie woningen maar kon niet worden gevat

In de Spaanse-Burchtlaan stelden de bewoners vrijdagavond vast dat er werd ingebroken in hun woning. De dader wist een raam aan de achterzijde te verbrijzelen, en kon ontkomen met enkele juwelen. Diezelfde avond werd ook in de Brabançonnestraat een venster aan de achterzijde geforceerd. Hoewel de hele woning overhoop werd gehaald, kon de inbreker niets buit maken. In de Spaanse Kroonlaan ten slotte werd opnieuw via een raam aan de achterzijde een woning betreden. De inbreker neusde in lades en kasten, maar maakte op het eerste gezicht geen buit.