Inbreker bedankt bewoners voor laptops… met blikjes bier

Twee trajectcon­tro­les van de tien vanaf volgende maand actief: zes flitspalen volgen nog

De gemeente Rotselaar activeert op donderdag 1 juni twee trajectcontroles. Het gaat om een traject in Werchter tussen Hogeweg 72 en Varentstraat 42 en een traject in Wezemaal tussen Steenweg op Nieuwrode nummer 209a en het kruispunt met de Groddestraat. In de loop van het jaar komen er nog acht trajectcontroles bij.