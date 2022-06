Inbreker aan de haal met smartphone uit appartement in Kessel-Lo

Leuven Stad Leuven organi­seert Stelplaza in Stelplaats: “Inzetten op een fysieke ruimte waar jongeren zelf kunnen organise­ren en experimen­te­ren”

De zomer is in aantocht en in Stelplaats in Leuven levert dat van 30 juni tot en met 25 augustus ‘Stelplaza’ op. Wat te verwachten? Een zomer vol muziek, pizza en ontspanning op een unieke locatie.

28 juni