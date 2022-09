Inbraak zonder buit in Heverlee

Leuven Leuvens Stadsar­chief toont bijzondere stukken uit WO I: “Gebouwen die nog intact waren, zijn zeer deskundig weggewerkt. Fake news anno 1914!”

Wat vind je precies in het Leuvense stadsarchief? Je ontdekt het tijdens de Open Archiefdag op zaterdag 24 september tussen 10 en 17 uur. Blikvanger van de dag is een tentoonstelling van unieke stukken uit WOI. “Alfons Terclavers schonk bijvoorbeeld drie brieven van brouwerij La Vignette die werden gevonden in een schouw in het pand van de voormalige brouwerij in de Mechelsestraat”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).

