Inbraak in muziekschool

De lokalen van de muziekschool in het schoolgebouw in de Baron Descampslaan in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal hebben ongewenst bezoek gekregen. De daders forceerden verschillende kasten. De buit bestaat onder meer uit een bluetooth speakerbox. Het is nog niet duidelijk wanneer de feiten zich hebben voorgedaan. De diefstal met braak werd dinsdagavond vastgesteld door één van de lesgevers. In het gebouw worden ook activiteiten georganiseerd door derden.