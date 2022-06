IN BEELD. Zesdejaars Paridaens maken zich klaar voor opvoering ‘The Greatest Showman’: “We weten dat we het gaan kunnen.”

Het hele schooljaar lang werkten de zesdejaars rond diversiteit, een thema dat uitgesproken aan bod komt in ‘The Greatest Showman’. “We herschreven het scenario, organiseerden een musicalbootcamp aan zee met onze kinderen onder leiding van een dramadocent en een choreograaf,” vertelt leerkracht muzische vorming David Janssens. “We trokken ook met de kinderen de opnamestudio in. Alles werd door hen zelf ingezongen. Tijdens de lessen op school werden alle scènes, liedjes, dansen ingeoefend.” De generale repetitie was voor gisteren, voor een theaterzaal vol kleuters. Vanavond is het aan de ouders, maar veel stress hebben Arnaud, Noah, Amelia, Matteo, Elias, Luit en Layla niet. “Enkel gezonde stress. Gisteren heb ik één keer gefaald, maar we doen het voor het plezier,” vertelt de hoofdrolspeler. Overigens werd iedereen een rol bedeeld, zang- en danstalent of niet. “Enkel de leeuwen hebben geen tekst. Zingen en dansen moeten ze dan weer wel.” Overigens komt met de laatstejaarsmusical een einde aan het schooljaar, en dus ook aan het lagere schooltijdperk. “Wenen? We hebben onze emmers al bij.”