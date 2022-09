IN BEELD. Warme welkom voor 10.500 hogeschoolstudenten aan de start van het academiejaar

Als de foodtruck met frituursnacks, een zwembadje met rubberen eendjes, hengels, en een prijzenpot het nog niet duidelijk genoeg maakten, is daar nog altijd de opblaasbare slinger met het opschrift ‘welkom’. UCLL is klaarblijkelijk blij zijn studenten terug te zien na de lange zomer. De liefde is wederzijds, getuigen de studentenaantallen die dit jaar significant gestegen zijn. Ook voor Jeroen (43), Jolien (21) en Dorien (20) kraaide vanochtend vroeg de haan. De oudste start dit jaar aan een educatieve bachelor secundair onderwijs, terwijl zijn jongere collega’s uitkijken naar hun tweede bachelor kleuteronderwijs.

Het drietal rapporteert gezonde stress, en een nieuwsgierigheid naar wat het jaar voor hen in petto heeft. “Maar we vonden het helemaal niet erg dat de vakantie op zijn einde is,” zeggen Jolien en Dorien enthousiast, terwijl Jeroen de informaticadienst consulteert. “Eerlijk: ik denk nu al aan de blok, en nadien mijn diploma. Dan kunnen we eindelijk in de echte wereld springen.” Van een vakantiekater is er bij de kleuterjuffen in spe allerminst sprake. “Integendeel. Ook tijdens de vakantie is het voortdurend de ogen openhouden voor interessant stagemateriaal, telkens je de Action binnenwandelt.” Zelfs op een zonovergoten festivalterrein met een beker schraal bier in de hand is de opleiding nooit veraf, aldus Dorien. “Op Pukkelpop hadden ze van die gele zonnekleppen die je vaak op een tennisveld ziet. Ik zag meteen de mogelijkheid om er eendenbekjes van te maken voor de kleuters.”