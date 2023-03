IN BEELD. Vlierbeek ontwaakt onder wit dekentje

Na drie jaar leegstand gaat café Van de Velde weer open: “Toeganke­lij­ke plek creëren die past bij levendige culturele site Tweebron­nen”

De stad Leuven is op zoek naar een nieuwe uitbater voor café Van de Velde in het Tweebronnengebouw. Geen minuut te vroeg, want de populaire horecagelegenheid in Bib Leuven staat al meer dan drie jaar leeg: “Met de passage van zo’n 450.000 bezoekers per jaar en heel wat activiteiten op het programma is er alvast een gegarandeerd publiek”, laat schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit) optekenen. Blijft de vraag: wanneer opent het vernieuwde café Van de Velde de deuren?