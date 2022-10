IN BEELD. UCLL brengt serenade aan het onderwijs met lied van de leerkracht

Het resulterende nummer heet ‘100 Redenen’, en is een knipoog naar het boek ‘100 Redenen om Leraar te worden’, geschreven door Greet Decin, directeur van de lerarenopleiding, en VRT-journalist Brigitte Vermeersch. “Vandaag vieren we hoe leraren bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en de ontwikkeling van de samenleving,” zegt die eerste. “Ze veranderen allemaal de wereld. Of in ieder geval een klein stukje ervan.” Toch heeft het beroep het zwaar te verduren, ondanks de hoopvolle sprankel nieuws dat het aantal inschrijvingen aan de lerarenopleiding dit academiejaar de hoogte in ging. “Er zijn minstens 100 redenen om leraar te zijn, en toch houdt een deel van de nieuwe leraren het te snel voor bekeken,” gaat Decin verder. “Onze boodschap met het lied is een ode aan en een steuntje in de rug voor alle leraren, en vooral voor jonge leraren en de 1000 nieuwe studenten in onze lerarenopleiding. Maar evenzeer een oproep aan beleidsmakers om de vitale rol van deze veranderaars te erkennen en hun welzijn binnen het onderwijs te versterken.”