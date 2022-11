IN BEELD. Studenten presenteren hun slagader tijdens Bloedserieus: “Elk jaar krijgen in ons land duizenden mensen een bloedtransfusie.”

Bloedserieus vindt twee keer per jaar plaats in zes verschillende studentensteden. Het donatie-evenement mikt dan ook in eerste plaats op het jonge bloed van studenten, die, gezien hun jonge leeftijd, nog een lange loopbaan als potentiële bloed- of plasmadonor voor de boeg kunnen hebben. Een rijkgevulde goodiebag moet de pijn verzachten voor donoren met een heilige schrik voor naalden. Rode Kruis Vlaanderen hoopt enkel in Leuven 2.200 studenten te mogen verwelkomen tijdens het vierdaagse inzamelevenement. Het pop-updonorcentrum dook vandaag op op het Ladeuzeplein, om woensdag te verhuizen naar het voetbalstadion van OH Leuven.

“Normaal gezien hebben we van alle bloedgroepen constant een voorraad voor een volledige werkweek, maar dat is nu voor meerdere bloedgroepen niet meer het geval,” luidt Joachim Deman, woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen, de alarmbel. “Daarom is het belangrijk dat we genoeg donoren vinden – ook niet-studenten overigens – om die bloedvoorraad op een hoger peil te krijgen. Want het hier gaat over het bloed dat we dagelijks nodig hebben voor allerhande patiënten: elk jaar krijgen in ons land duizenden mensen een bloedtransfusie. Denk bijvoorbeeld aan moeders na een moeilijke bevalling, kinderen met leukemie, patiënten met stollingsproblemen of mensen die een ongeval gehad hebben.”