IN BEELD. Studenten op zoek naar muurdecoratie tijdens posterbeurs Cinema ZED

Het concept is simpel. In ruil voor een gratis ZED-studentenkaart, goed voor een heel jaar korting in de bioscoop, mocht iedere student twee kleine of één grote poster meenemen naar zijn studentenkot. “Zo leren de studenten ons kennen, en wij hen: één plus één,” zegt Koen Monserez, coördinator van Cinema ZED. Doorheen het filmjaar bestelt de bioscoop een teveel aan filmposters. Het overschot daarvan wordt netjes in stapeltjes uitgestald tijdens de posterbeurs. Arthouse en blockbuster liggen broederlijk naast elkaar: een bewuste keuze van de organisatie. “De hele grote posters vinden vooral hun weg naar de gemeenschapshuizen. Sommige studenten zijn op zoek naar één specifieke poster, en verzekeren zich van een plekje vooraan de rij. Het stapeltje Dune-posters was meteen weg. Ook stel ik vast dat er rond ‘Sean het Schaap’ een hele cultus is ontstaan.”