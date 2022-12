IN BEELD. Pingpongtafel UCLL ingespeeld door tweevoudig wereldkampioen tafeltennis

Leuven Hond Rocko na zoektocht van bijna vier weken herenigd met gezin: “Aan het leger vrijwilli­gers dat mee hielp zoeken: bedankt voor ons kerstmira­kel”

Vier weken lang was Leuven in de ban van de zaak Rocko: de hond met de zwarte pels die op 24 november verdween met de noorderzon. Nadat de baasjes een heuse stormloop op sociale media ontketenden, en met de tomeloze inzet van een legertje vrijwilligers van Lostdogzzz, kon Rocko eindelijk worden teruggevonden. Net op tijd voor de feestdagen. “Dit is het mooiste cadeau dat ik mij kon wensen.”

