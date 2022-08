IN BEELD. Pater zegent gloednieuwe vleugel SALCO: “Verschillende noden op korte en lange termijn.”

Leuven/HeverleeMet nog twee dagen te gaan is het aftellen naar het nieuwe schooljaar oorverdovend ingezet. Het weerzien met het Sint-Albertuscollege zal voor de leerlingen meteen ook een kennismaking zijn met een nieuwe infrastructuur: SALCO nam deze week een nieuwe vleugel in gebruik.

Met de optrek van het gebouw formuleert de school een antwoord op verschillende uitdagingen, op korte en op lange termijn. “Voor de korte termijn waren er ruimtelijke noden voor de leerlingen, voor het personeel en voor de directie en ontstonden er nieuwe vragen,” zegt logistiek directeur Hans Smets. Omdat de school over onvoldoende overdekte ruimte beschikte, werden de OKAN-lessen tijdelijk gegeven in containerklassen. Geen ideale oplossing, aldus Smets. Ook zag de school het aantal leerlingen pijlsnel de hoogte in schieten, enerzijds door inwijkelingen uit andere regio’s, anderzijds door het ontvangen van nieuwkomers.

De nieuwbouw kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse overheid, die voor 46 procent van de kosten instond. De school financierde het overige deel zelf. De nieuwe vleugel biedt plaats aan twaalf leslokalen en een polyvalente kelder, die dienstdoet als leerlingenrefter. Door de uitbreiding kwam er ruimte vrij in de bestaande gebouwen voor een grotere lerarenkamer en een stille ruimte voor leerlingen. Dat eerste kadert in het door corona veranderde scholenlandschap, waarin afstandsonderwijs een blijver gebleken is. “Tot voor kort werd soms hetzelfde lokaal op dezelfde momenten gebruikt voor zowel werken als ontspannen. Dat “werkt” niet altijd ontspannend. Leerkrachten moeten de gelegenheid en de plek vinden om rustig te werken tussen de lessen, en die behoefte zal alleen maar toenemen,” gaat Smets verder.

In januari dit jaar startten de eerste graafwerken op de school. Voor de constructie van het gebouw werd gekozen voor systeembouw, waarbij de aparte modules elders gebouwd werden, en tussen 25 en 27 april in het Sint Albertuscollege gemonteerd. Een imposant schouwspel waarbij de school de grootste mobiele bouwkraan van het land te gast had. Iets meer dan een half jaar na aanvang van de werken is het gebouw gebruiksklaar. Het was aan pater Piet Hoornaert, van de orde van de Karmelieten wiens stichter zijn naam verleende aan de school, om de nieuwe vleugel plechtig in te huldigen met een zegening

