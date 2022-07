IN BEELD. Op zoek naar afkoeling in Sint-Pieterskerk: “We ontdekken de stad van airco naar airco”

Waarom is het in altijd koud in een kerk? Mélanie Morel (24), die als jobstudent voor Museum M de balie bemant, zoekt het met de glimlach even op. “Dat heeft te maken met de hoge plafonds en de dikke muren.” Hoe warm het er precies is, weet ze dan weer niet, maar het is er alleszins een pak koeler dan buiten. “Schrijf maar: tussen de 15 en de 25 graden. Dan is het zeker juist.” “Tijdens de openingsuren is iedereen hier welkom, of dat nu is om te bidden, om het museum te bezoeken of om af te koelen,” vertelt publieksbegeleider van M Leuven Dirk Vandeweyer (75), die zoals altijd gewoon in lange broek naar het werk ging. “Dat heeft te maken met de leeftijd of de attitude,” zegt hij. “Airco is er in de kerk niet. Verwarming wel. Die zetten we soms in de winter op. Toch blijft het dan ijskoud.”