IN BEELD. OH Leuven Women wint met 5-1 tijdens ‘De Warmste Match’ en verbreekt toeschouwersrecord

Het vorige record was in handen van Club YLA en stond op 1200 toeschouwers. Voor de wedstrijd, die in het teken stond van De Warmste Week, werden maar liefst 2539 tickets verkocht. Een verdubbeling van het record. Door de vriestemperaturen kwam niet iedereen opdagen voor de topwedstrijd, maar uiteindelijk waren er toch 1794 supporters aanwezig in het King Power at Den Dreef Stadion. De inkomsten van deze wedstrijd gaan integraal naar De Warmste Week.

“Het feit dat deze wedstrijd ‘De Warmste Match’ was, is een belangrijke kleine stap in het vrouwenvoetbal”, vertelt coach Jimmy Coenraets. “Dit was nodig om mensen te laten proeven van hoe mooi het vrouwenvoetbal ook kan zijn. Ik denk dat veel mensen van beide ploegen van deze wedstrijd genoten hebben. We hebben allebei heel mooi voetbal gebracht en dat was wat we vooral aan de mensen wilden tonen. De club is geslaagd in haar doel dat ze voorop had gesteld: de kracht en pracht van het vrouwenvoetbal iets meer verspreiden in Leuven, zorgen dat we meer en meer harten winnen en dat we de komende wedstrijden deze mensen hopelijk zien terugkomen.”