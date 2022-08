IN BEELD. Net op tijd voor herexamenperiode opnieuw koffie in het Erasmushuis: “Zolang er koffie is, is er hoop.”

Sinds het najaar van 2021 huist koffiespeciaalzaak Madmum, het geesteskind van de in 2012 tot beste koffiebrander van het jaar verkozen Pieter Claes, in de letterencampus. Bij het vertrek van de studenten aan het begin van de zomer sloot de koffiebar de deuren, om ze vandaag, aan het begin van de tweede zit opnieuw open te gooien. De eerste shift was voor geneeskundestudent Lies Van Hulle (21), die zelf geen herexamens heeft, al komt dat naar eigen zeggen omdat ze in haar stagejaar zit. “Het is al druk geweest,” vertelt de barista, terwijl ze een hartje maakt met melkschuim. De ingenieursstudenten Nigar Akbarova (19) en Jamila Murayeva (19) waren alvast verheugd met de herintrede van het koffiehuis. “In Azerbeidzjan dronken we twaalf koppen zwarte thee per dag. We’re all addicts,” vertellen ze, met de neus in de digitale cursus chemie, en de restanten van een koffie ernaast. “Zolang er koffie is, is er hoop."