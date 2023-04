IN BEELD. Na de zelfrijdende wagen, de zelfvarende boot: “Kijk, zonder handen!”

Inbreker steelt elektri­sche fiets uit garagebox

Dinsdagavond stelde een bewoner van een appartement in de Vanden Tymplestraat in Leuven vast dat er een elektrische fiets uit zijn ondergrondse garagebox gestolen werd. De man kwam thuis van vakantie en opende de garagepoort met de afstandsbediening. Hij zag dat de poort beschadigd was en dat de elektrische fiets uit de garage verdwenen was. De politie kwam ter plaatse en opende een onderzoek.