IN BEELD. Minister Diependaele (N-VA) bewondert tien jaar restaureren in Abdij van Park: “Unieke Vlaams erfgoed van én voor de gemeenschap”

Leuven Voormalig schepen Jaak Brepoels schrijft boek over Leuvense geschiede­nis en dat levert opmerkelij­ke verhalen op: “Het waren onze eigenste studenten die onafhanke­lijk­heid van België in gang zetten”

Wist je dat... er in Leuven al een soort van generale repetitie op de Franse Revolutie begon? In 1786, drie jaar voor de bestorming van de Bastille in Parijs, liep het in onze studentenstad al grondig mis. In de hoofdrol niemand minder dan de Leuvense studenten zelf. En hun strijd zou op zijn zachtst gezegd verregaande gevolgen hebben. Alles over deze Brabantse Omwenteling en meer kan je nu lezen in het nieuwe boek van voormalig Vooruit-schepen Jaak Brepoels. “Ik heb geprobeerd twee eeuwen Leuvense geschiedenis in het boek te vatten, maar heb uiteindelijk toch maar besloten om het in twee delen te doen. Leuven heeft gewoon té veel meegemaakt.”

