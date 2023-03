IN BEELD. Mars door de straten op Internationale Vrouwendag: “Boos? Eerder teleurgesteld.”

Het collectief is een front van feministische organisaties, vakbonden en sociale organisaties, waaronder ABVV, ACV, Marianne Leuven, Campagne Rosa, Intal, Hart Boven Hard, Women in Black Leuven, KU Leuven Feminist Society, Labyrint & Comac Leuven. De groepering ijvert om van 8 maart jaarlijks een strijdbare actiedag te maken. En dat is nodig, vindt Collecti.e.f 8 maars Leuven, daarbij verwijzend naar de crisis in de kinderopvang, de hardnekkige loonkloof, en het geweld tegen vrouwen. Volgens een onderzoek van UGent maakte 81% van alle Belgische vrouwen tussen 16 en 19 jaar minstens één keer seksueel geweld meegemaakt. Bovendien vonden in eigen land in totaal 22 femicides plaats, waarbij het slachtoffer wordt vermoord omwille van haar geslacht.