IN BEELD. Leuven puft, zweet en geniet van tropische temperaturen op warmste dag van het jaar



LeuvenDe weerberichten hadden het al even voorspeld en zaterdag was het zover: van ‘s ochtends tot ‘s avonds konden we genieten van tropische temperaturen tot boven de 30 graden. In de Leuvense binnenstad was het echter opvallend rustig: van koppenlopen in de winkelstraten of op de Oude Markt was geen sprake. De ijsjeszaken en andere plekjes waar verkoeling te vinden was, waren uiteraard wel heel populair.