IN BEELD. Leerlingen turen naar de eclips: “Wel vrij cool.”

Voor aardrijkskundeleraar Jan Van Lierde is vandaag een hoogdag. “Een echte zonsverduistering mogen we dit niet noemen, want echt duister wordt het niet.” Liever spreekt hij van een eclips: een natuurkundig fenomeen waarbij het ene hemellichaam voor het andere schuift. “Zo’n eclips komt gemiddeld zo’n twee keer per jaar voor, al is die niet altijd in België zichtbaar. De laatste volledige zonsverduistering die we hier te zien kregen was in 1999, de volgende pas in 2135.” Iets om naar uit te kijken. Toch is ook deze gedeeltelijke eclips een bijzondere gebeurtenis. “Het is toch weer even beseffen dat we op een planeet leven met een maan en een zon. Het is goed om daar af en toe eens bij stil te staan.”