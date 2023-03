IN BEELD. Kunst kijken en bloed geven in Museum M

Wat ooit in Leuven begon als een kleinschalig evenement groeide uit tot een ingeburgerd begrip. Twee keer per jaar roept Rode Kruis Vlaanderen tijdens de Bloedserieusweken duizenden studenten in alle universiteitssteden op om gul bloed te geven. Voor het eerst kan dat in de foyer van Museum M. Studenten die een litertje bloed schenken, worden bovenop de gebruikelijke goodiebag getrakteerd op een een gratis toegangsticket tot het museum. “Kunst beleven is gezond. Tot die conclusie kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019 op basis van maar liefst 900 studies,” vertelt schepen van cultuur Bert Cornillie (Vooruit). “Maar in M kan je nog een stapje verder gaan en misschien zelfs levens redden.” Morgen kraamt Bloedserieus opnieuw op, en verhuist naar een meer gebruikelijke grote tent, vlakbij studentenrestaurant Alma 3 in Heverlee.