IN BEELD. Kroonprinses Elisabeth huldigt 3D-printlabo met haar naam in

“3D-printen, of additive manufacturing (AM)zoals wij in het vakgebied zeggen, is een fascinerende en veelzijdige technologie die in tal van domeinen kan worden ingezet. Je kan echt je verbeelding de vrije loop laten en de zotste objecten creëren,” vertelt professor Brecht Van Hooreweder, hoofd van het onderzoeksteam. “We zijn dan ook bijzonder vereerd met het bezoek van de kroonprinses en de rol die ze opneemt als geëngageerde ambassadrice van ons nieuwe labo en wetenschappelijk onderzoek.” Tegelijkertijd wil de KU Leuven het labo inzetten om een jong, vrouwelijk publiek warm te maken voor wetenschap. “Zeker in de ingenieursopleidingen, met uitzondering van bio-ingenieurswetenschappen, merken we dat de vrouwelijke studenten vaak nog ondervertegenwoordigd zijn. Daarom zijn we des te blijer dat een jonge vrouw als Prinses Elisabeth zich hiervoor engageert.”

Volledig scherm Opening van het ‘Princess Elisabeth Additive Manufacturing Lab’ © KU Leuven - Geert Van den Wijngaert

3D-printen is een techniek waarbij een virtueel ontwerp laag per laag kan opgebouwd worden met kunststof, maar ook met keramiek, staal, koper of titanium. De toepassingen zijn eindeloos. Denk aan het ontwerpen van op maat gemaakte kunstgewrichten of het printen van gepersonaliseerde medicatie. “Vlaanderen staat aan de wereldtop in de technologie rond 3D-printing. Onder andere via KU Leuven en Materialise bouwden we expertise op die we nu ook exporteren naar verschillende andere landen. Daar mogen we terecht fier op zijn,” zegt kersvers minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns (CD&V), ook aanwezig op de inhuldiging.

De kroonprinses kreeg een rondleiding door de verschillende onderzoeksruimtes, en werd kort ingewijd in de mogelijkheden van 3D-printen. “Stress had ik niet, want de uitleg was goed voorbereid, maar tijdens het demonstratiemoment liet de machine het even afweten,” lacht Hellen De Coninck. Na de rondleiding maakte prinses Elisabeth nog even de tijd om een ruiker bloemen in ontvangst te nemen, en de verzamelde leerlingen van het Heilig Hartcollege te begroeten. “Uiteindelijk hebben we gewoon ‘hallo’ gezegd,” vertelt STEM-leerling Yelina (15). “Ik vond het toch spannend om iemand van de koninklijke familie te ontmoeten. De zenuwen heb ik wel onder controle kunnen houden,” zegt ze, terwijl ze een stabiele hand ter bewijs laat zien.

