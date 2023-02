IN BEELD. Krachtpatsers warmen zich op voor kwalificatiewedstrijd Belgisch kampioenschap powerliften: “Sommigen tillen tot 400 kilogram.”

Volgende maand trekken krachtpatsers vanuit het hele land naar Leuven, waar het Belgisch Kampioenschap powerliften plaatsvindt. Maar ook dit weekend wordt er in Primer Academy gesquat, gebenchpresst en gedeadlift dat het een lieve lust is tijdens de kwalificatievoorronde in toernooivorm. Maar liefst 234 atleten, in verschillende vormen en maten, schreven zich in. En dat is een ongezien hoogtepunt, zegt bezieler Jasper Van Oost (30).