IN BEELD. Knalgeel ‘riviermonster’ gevangen in kasteelvijver: “Waterhoentjes, drinkende vogels... Het dier lust het allemaal”

Allfit van Dirk Toremans (52) sluit na 23 jaar en wordt overgeno­men door Ba­sic-Fit: “Ik kies voor mijn gezin”

Dirk Toremans (52) neemt deze zomer na 23 jaar afscheid van Allfit in Wilsele. Het pand is verkocht en zal dit najaar opnieuw openen als een Basic-Fit die 24/7 open is. Hoewel het na enkele woelige jaren door corona terug goed ging met Allfit, heeft Dirk besloten om meer tijd te spenderen met zijn gezin en op professioneel vlak een nieuwe weg in te slaan. “Een heel zware beslissing, maar ik hou vooral veel mooie herinneringen en fantastische vrienden over aan dit verhaal.”