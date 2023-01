IN BEELD. Kersverse Gouden Schoenwinnares keert huiswaarts met trofee: “Mijn telefoon is ontploft, maar ik beloof iedereen terug te bellen”

Met ook Sari Kees, Hannah Eurlings en Jill Jansens op de shortlist, én de overwinnaar in eigen stal, gooide de Leuvense voetbalclub grote ogen op het verkiezingsbal van gisteren. Een bekroning op het werk van OH Leuven, dat veel in het vrouwenvoetbal investeert. Met de overwinning van Nicky Evrard haalt de club nu voor het eerst een Gouden Schoen binnen. Vanmiddag werd Evrard, zelf met schoenmaat 40,5, gevierd in Den Dreef, onder meer met een stukje smurfentaart. “Het is behoorlijk laat geworden”, klinkt het. “Veel heb ik niet geslapen en morgen is het opnieuw match. Heel benieuwd wat die Gouden Schoen zal teweegbrengen. Mijn telefoon is ontploft, maar ik ben van plan iedereen nog terug te bellen.” Of er in de wedstrijd tegen Woluwe iets van een Gouden Schoeneffect valt te merken, is voorlopig koffiedik kijken. Of de OHL-doelvrouw nog anoniem door de straten van Leuven kan lopen? “We zullen zien”, lacht ze.