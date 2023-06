IN BEELD. ‘How to get away with murder’: woede na uitspraak zaak Reuzegom op straat te lezen

RESTOTIP. Tiflis is het eerste Georgische restaurant in Leuven: “Eeuwenoude traditione­le keuken met een moderne toets”

TIFLIS is de oude maar nog steeds populaire naam voor de Georgische hoofdstad Tbilisi en is nu ook de naam van het eerste Georgische restaurant in Leuven. Zaakvoerster Anna Nairashvili heeft al jaren ervaring in de horeca en is nu klaar om de Leuvenaars kennis te laten maken met een nieuwe keuken. “We vertrekken vanuit de traditionele Georgische keuken en geven het een moderne toets.”