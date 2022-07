IN BEELD. Feestje van 20.000 op tweede avond Beleuvenissen

De tweede vrijdagvond van het stadsfestival schotelde opnieuw een gevarieerd muzikaal menu voor. Wie er in de jaren 80 bij was kon met volle teugen genieten van de passage van The Waterboys aan de Langste Toog van Europa, waar - in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden - het gerstenat rijkelijk vloeide. Dat terwijl Zornik, né Koen Buyse, met een muur van gitaargeweld de Grote Markt deed daveren. Op de Vismarkt ontspon er ondertussen een rondedans, met orkestleiders als Red D, DJ Bobby Ewing en Raoul. Volgende week nog een laatste keer meer van dat, met optredens van Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Sioen en Blck Mamba.