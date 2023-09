IN BEELD. Dj Bobby Ewing geeft slotakkoord van geslaagde Jaarmarkt: “Dit was een editie volgens het boekje.”

Stad roept inwoners op om vredesbood­schap uit te dragen: “Geen vrede zonder mensenrech­ten, geen mensenrech­ten zonder vrede”

Als lid van Mayors for Peace en als vredesgemeente roept Stad Leuven haar inwoners als vanouds op om op 21 september - Internationale Dag van de Vrede - mee de vredesboodschap uit te dragen. Leuvenaars kunnen daarvoor speciaal daarvoor ontworpen postkaartjes sturen, kunnen deelnemen aan een internationale tekenwedstrijd, of een kijkje nemen bij het vredesprogramma in Abdij van Park.