IN BEELD Dit was de 50e editie van de Meyboomplanting in Leuven

Leuven verwacht een rijke ‘Half Oogst’: “Op ‘Persona’ bezingt Selah Sue haar psychische problemen en hoe ze ermee omgaat op een positieve manier”

Muziekfestival ‘Half Oogst’ sluit naar jaarlijkse gewoonte Het Groot Verlof af met enkele sterren van formaat. Onder meer Selah Sue, Sister Sledge, Postmen en Junior Marvin & The Wailers vieren de oogstfeesten in hartje Leuven. “Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, staan we dit weekend voor een bijzonder zomerse afsluiter van de Leuvense zomeranimatie”, zegt schepen Bert Cornillie (Vooruit).