IN BEELD. Derdejaarsstudenten verbeelden grootste angst

OUD-HEVERLEE Vlaamse injectie van miljoen euro voor herinrich­ting Zoet Water: “Visvijvers worden nog mooier en de natuurwaar­de zal alleen maar toenemen”

Voor de herinrichting van de vijvers aan het Zoet Water in Oud-Heverlee is goed één miljoen euro Vlaamse subsidie uitgetrokken. Hiermee kunnen de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hun plannen om de natuurwaarde van de vijvers sterk te verhogen, uitvoeren. De werken aan de vijver zullen in het najaar van 2024 van start gaan.

23 januari