IN BEELD. Beestenbende op kantoor tijdens Take Your Dog To Work Day: “Hij is rustig. Het is dan ook vrijdag voor iedereen.”

Dat een hond op de werkvloer netto positieve gevolgen heeft is al gebleken uit eerder onderzoek. “Niet alleen versterkt een kantoorhond de aantrekkingskracht van een werkgever aanzienlijk, het stressniveau daalt en het algemene welbevinden stijgt,” vertelt onderzoeker Joni Delanoeije van KU Leuven. “Toch is er nog te weinig onderzoek naar de verschillen tussen individuen. Wat met overlast zoals haarverlies, geblaf of hygiëne? Wat met collega’s die het niet zo voor honden hebben? Wat vindt zo’n hond daar eigenlijk van? En hoe moet je daar als werkgever mee omgaan? In ons onderzoek naar de impact van een kantoorhond nemen we die perspectieven mee, en slaan we samen met de expertise van AAP VZW de brug naar de praktijk.” Dat resulteert niet in een algemeen sjabloon, maar in een praktijkgericht kader dat steeds vertrekt vanuit de unieke situatie van het bedrijf.

In de kantoorruimte van de Leuvense KMO Statik is een hond op de werkvloer al een tijd geen rariteit meer. De pluizige kantoorhond Kona is een graag gezien fenomeen. “Een aaibare vorm van therapie, want eigenlijk heb ik het niet zo voor grote honden,” vertelt Daphne De Wit (34). “Maar Kona neem ik soms mee naar huis om met mijn kinderen te spelen.” Het baasje van Kona bracht de hond een eerste keer naar de werkvloer omdat er thuis geen opvang was. “Dat ging goed. Vervolgens namen ook anderen ook hun hond mee,” zegt zaakvoerder Pieter Jelle De Brue (41). Ook Bram Bruggemans (42) werkt vandaag in het gezelschap van de zeven maanden oude Dex. “Hij doet het heel goed. Af en toe neem ik een pauze om met hem te spelen, of om een frisse neus te halen,” zegt Bram, terwijl Dex loom op zijn kussen ligt. “Het is voor hem ook vrijdag.” Ook Pieter Jelle beaamt dat een kantoorhond werkt. “Er zijn twee collega’s die hebben aangegeven neutraal of angstig te zijn voor honden, en daar wordt uiteraard rekening mee gehouden. Hindert een huisdier het werk fundamenteel, dan trekken we de grens. Wil een werknemer zijn tamme afgerichte hyena naar kantoor brengen, waarom ook niet?”