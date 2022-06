Illegale man met pakketje cocaïne op zak in augustus voor rechter

Wanneer de politie op donderdagavond omstreeks kwart over zeven een man aanspreekt in de Wandelingenstraat in Leuven, stelt ze vast dat deze een voorwerp in zijn mond houdt. De man weigert elke medewerking en gedraagt zich weerspannig. Een voorbijganger merkt op dat de man zich in het tumult dat ontstaat, kan ontdoen van een pakketje. Dit pakketje blijkt in totaal 5,45 gram cocaïne te bevatten, verdeeld in kleinere hoeveelheden. De 26-jarige man zonder wettig verblijf in België, werd verhoord, maar ontkent de feiten.