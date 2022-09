“Ik heb oprecht alle vertrouwen dat we de dader van de drievoudige moord zullen vatten”: nieuwe Procureur des Konings staat vier maanden aan het roer in Leuven

LEUVENHans Van Espen (49) is niet alleen een begenadigd voetballer in de zaal, ook voor een assisenhof tackelt hij soms met twee voeten vooruit. Denk maar aan zijn laatste assisenproces als aanklager over de jeansbroekmoord in Tienen. “DNA liegt nooit, Alinda liegt altijd.” Dertig jaar na de feiten, zorgde hij ervoor dat de bijna 48-jarige daderes alsnog naar de cel moest. In een assisenzaal zullen we Van Espen nu niet snel meer een requisitoir zien houden. “Dat ik dat deel mis, is veel gezegd”, vertelt dé nieuwe Procureur des Konings in Leuven.