“Ik heb nog één verrassing”: jaloerse ex (20), die man aan boom bindt en het hoofd inslaat met betonklinker, riskeert zes jaar cel

Dellepark krijgt make-over

De Herentse buurtspeelpleintjes kregen de voorbije jaren een stevige update. Dat werk is nog niet klaar, maar met de aanpak van het Dellepark wordt het speelweefsel in Herent verder versterkt. Al in 2019 startte het gemeentebestuur met de opmaak van een nieuw gemeentelijk speel- en vrijetijdsweefselplan. “We wilden niet zomaar aan de slag, maar schreven een duidelijke visie uit waardoor we verder konden werken aan het speel- en vrijetijdsweefsel”, vertelt Maarten Forceville, toenmalig schepen van jeugd.