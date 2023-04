Iconische torenspits Sint-Maartensdal in Leuven staat weer op zijn plaats

voetbal jupiler pro league Nathaniel Opoku één van uitblin­kers tegen KVM: “Jammer voor OHL en voor mij dat seizoen er allicht bijna opzit”

Hoewel OHL tegen KV Mechelen (4-1) zijn beste wedstrijd sinds maanden speelde, is het zo goed als uitgeteld voor play-off 2. “Jammer voor OHL en voor mij dat het seizoen er over twee weken allicht opzit”, zegt Nathan Opoku, één van de uitblinkers in de Dijlederby.