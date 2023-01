Iconisch studentencafé De Rector zweert nachtleven af: “Traditie van het voordrinken op kot is alleen maar gegroeid”

Geklop, geboor en gezaag in De Rector, waar het interieur een ware transformatie ondergaat. Meer groene planten, meer gezellige zithoekjes. Op de kaart staan tapas met vlees van Rondou, cocktails en een vervroegd sluitingsuur. Terwijl het nachtleven in februari vorig jaar overal ter lande heropende, werden de discoballen nooit meer bovengehaald in De Rector. “Er komt een moment waarop je moet kiezen wat je wilt doen”, licht Tobback de beslissing toe. “Na vijfentwintig jaar horeca-ervaring in Leuven weet je wel waar de klepel hangt. We zagen nog weinig heil in het nachtleven. En als je ziet welke resultaten we nu boeken is dat ongetwijfeld de juiste beslissing gebleken.”

De katalysator voor de verandering is meerledig, volgens de eigenaar. “We zagen dat de gewoontes veranderden. Op feestende studenten was het wachten tot één uur ‘s nachts. Tijdens en na corona is die traditie van het voordrinken op kot alleen maar gegroeid. Begrijpelijk ook, want alles is zeer duur geworden.” En dus moeten zij die de dansbenen willen strekken hun heil elders zoeken. Tobback zelf is weinig rouwig om het veranderde concept. “We hebben ondertussen allemaal kinderen, en we zien ons gezin graag. Dit is dan ook aangenamer voor iedereen”, besluit hij.

Geen trend

De beweging weg van het nachtleven die De Rector heeft gemaakt is geenszins een trend, volgens Erik De Rop, voorzitter van het overkoepelende vzw Oude Markt. “Er zijn nog heel weinig horecazaken die dag- en nachtleven combineren, zoals De Rector dat deed,” klinkt het. “Maar om rendabel te zijn moet je op een bepaald moment een keuze maken. Dat is hier gebeurd.” Dat studenten zich ook na de coronapandemie pas later in het nachtleven storten, en langer op kot blijven hangen, beaamt ook De Rop, al verandert dat weinig aan de gezondheidstoestand van de Oude Markt. “Leuven is meer dan de studenten alleen. Het klopt dat het feest tijdens de week wat later op gang komt, maar tijdens het weekend is dat zeker niet zo. Met een leegstand van 9 procent, een getal waar heel wat winkelstraten voor zouden tekenen, denk ik wel te kunnen stellen dat De Oude Markt de crisis goed is doorgekomen.”

Volledig scherm Mathias Tobback, zaakvoerder De Rector © Vertommen

