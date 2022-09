I-mens on tour in Leuven: “We gaan op zoek naar 610 nieuwe medewerkers”

Leuven WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Leuven (al) wakker van de Rode Duivels? Voorlopig slechts op één locatie een groot scherm...

De energiecrisis zal ongetwijfeld een invloed hebben op de beleving van het WK Voetbal in Leuven. Dat blijkt uit onze rondvraag in de universiteitsstad. “Het loopt geen storm met de aanvragen voor eventuele events rond het WK”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Momenteel hebben wij nog niets specifiek gepland”, voegt Rode Duivels Fanclub Leuven er nog aan toe. Wordt het dan een winters voetbalfeest in mineur? Of komt de horeca met een oplossing? In muziekcentrum Het Depot is alvast wel een voetbalfeest — inclusief groot scherm — gepland.

21 september