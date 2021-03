‘I like young boys’: Vandalen bekladden huis van homokoppel in Leuven, politie neemt de zaak zéér ernstig

Leuven“Je zou denken dat de homohaters terug onder hun steen kruipen na de afschuwelijke feiten van het voorbije weekend, maar dat is helaas niet het geval”, fulmineert N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys vandaag op sociale media. Aanleiding is de bekladding van het huis van een Leuvens homokoppel. De bewoners zelf komen er met de schrik vanaf, maar de feiten worden heel ernstig genomen. Nota bene vandaag staat er ook een groot interview met Mister Gay Belgium Joren Houtevels in deze krant, die lotgenoten oproept om sterk te blijven.

Het homokoppel dat slachtoffer is geworden blijft liever anoniem. N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys doet het verhaal. “Dit is het huis van een kennis, die samen met zijn vriend in Leuven woont”, vertelt hij. “Zijn vriend is iets jonger dan hij en daar hebben onbekenden blijkbaar iets op tegen. Hun huis, op een heel drukke baan in Leuven, is vandaag beklad door enkele vandalen. Ik vind dit verschrikkelijk. Je zou denken dat de homohaters terug onder hun steen kruipen na de afschuwelijke feiten van het voorbije weekend, maar dat is helaas niet het geval. We moeten een vuist maken tegen de idiote overtuigingen en ze zo snel mogelijk de wereld uithelpen. Deze feiten kunnen levensbedreigend zijn en er moet streng worden opgetreden.”

Politiewoordvoerder Mathieu Caudron bevestigt de feiten van donderdag. “De politie is ter plaatse geweest en heeft de vaststellingen gedaan”, zegt hij. “We nemen deze feiten heel ernstig en er is een proces-verbaal opgemaakt. We gaan nu alles verder uitzoeken en de daders opsporen.”

Verontwaardiging

Lies Corneillie reageert geschokt. “Verschrikkelijk dat dit gebeurd is en we veroordelen dit soort haatacties”, stelt de schepen van Gelijke Kansen. “Wij nemen deze feiten heel ernstig. Incidenten als dit lokken terecht heel veel verontwaardiging uit. In Leuven doen we er alles aan om de holebigemeenschap zo goed mogelijk te ondersteunen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en iedereen krijgt gelijke kansen. We hebben dan ook een heel nauwe samenwerking met het regenbooghuis UniQue. We hebben een ruim beleid dat we constant evalueren en bijschaven waar mogelijk. Binnenkort gaan we opnieuw in overleg met het regenbooghuis en dan zullen er weer acties opgezet worden.”

Volledig scherm Lorin Parys © BELGA