Hulpdiensten komen ter plaatse voor gaslek op Aarschotsesteenweg

Naar de frituur, bakker of slager in Holsbeek? Dan ga je maar beter cash afhalen... zo’n 9 kilometer verder

De lokale handelaar een bezoek brengen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De laatste bankautomaat in Holsbeek is in januari verdwenen, maar ook digitaal betalen gaat al jaren heel moeilijk in de landelijke gemeente. De reden? Slecht internetbereik. Klanten met de kaart laten betalen brengt dan weer veel extra kosten mee, waardoor handelaars er vanaf moeten stappen. “Telenet zegt dat er beterschap op komst is wanneer er fibernet in Holsbeek wordt aangelegd, maar dat is pas voor 2028", vertelt Vicky De Cupere (42).