Hulpdiensten bevrijden zwangere vrouw uit defecte lift

Heiligen­beeld uit Sint-Ermelindis­ka­pel in Lovenjoel gestolen

Uit de Ermelindiskapel in Lovenjoel is het heiligenbeeld gestolen. De diefstal werd maandag ontdekt, maar voorlopig is er nog geen enkel spoor van de daders of het gestolen beeld. Karel Rausch, een vrijwilliger die de kapel onderhoudt, vreest dat er meer achter de diefstal zit dan een gewone vandalenstreek.