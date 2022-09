Huizengrote muurschildering van Sanda Dia afgewerkt: “Warm eerbetoon aan een vriend, en een constante herinnering zorg te dragen voor elkaar”

Lees meer over de zaak Reuzegom in ons dossier.

Het idee voor een muurschildering ontstond bij de vrienden en familie van de gestorven student. Sanda Dia overleed in 2018 na een wansmakelijk doopritueel van de studentenclub Reuzegom. Sanda moest sloten alcohol en visolie drinken, en werd uiteindelijk met een lichaamstemperatuur van 27,2 graden Celsius opgenomen op de spoedafdeling, waar hulp niet meer kon baten. Vier jaar na de feiten is er nog geen vonnis geveld. “Aanvankelijk wilden zijn vrienden en familie de KU Leuven niet betrekken, na de in hun ogen zwakke reactie van de rector. Het feit dat er geen sancties waren voor de betrokken Reuzegommers heeft immers kwaad bloed gezet bij hen,” vertelt Bjorn Van Poucke, die met All About Things voor de realisatie van het werk instond. “Maar we zijn toch de dialoog met de universiteit en de stad aangegaan. Al snel bleek dat iedereen op dezelfde golflengte zat.”

Volledig scherm Er passeren dagelijks veel studenten langs de plaats van de muurschildering. © Vertommen

KU Leuven stelde een muur van haar grootste aula ter beschikking, pal in het centrum van de stad. All About Things deed een beroep op de Duitse illustrator Case Maclaim, een pionier op het gebied van fotorealistische street art. “Voor het eerbetoon aan Sanda wilden we geen cartooneske mural,” verklaart Bjorn de keuze voor de schilder. Case Maclaim baseerde zich op een foto van Sanda, hem aangereikt door zijn vrienden. Sanda Dia kijkt de voorbijganger recht in de ogen. “Daarom is de locatie ook zo belangrijk,” gaat Bjorn verder. “Er moest veel passage zijn, en in het park recht tegenover komen studenten vaak samen. Door zijn verhaal is Sanda Dia een symbool geworden, maar met deze schildering wilden we terugkeren naar wie hij was, als vriend, als zoon, als mens. Niemand wil dat Sanda vergeten wordt en met deze erg knappe mural in het hartje van de stad zal dat ook niet snel gebeuren”

“Het verhaal van Sanda heeft bij velen flink wat losgemaakt”, besluit Lucas Serrien, voor altijd de beste vriend van Sanda. “Dat is de voorbije jaren meer dan duidelijk geworden. Er kwam steun uit zó veel hoeken dat we geloven dat we Sanda nu ook op zoveel mogelijk manieren moeten herdenken. Op een positieve manier. Op een manier die Sanda als immer optimistische, warme vriend doet verder leven. Deze prachtige muurschildering is een fantastisch eerbetoon waar we met z’n allen achterstaan.”

