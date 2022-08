Huiszoeking in woning in straat van drievoudige moord: één persoon meegenomen voor verhoor

In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juni krijgen de hulpdiensten een noodoproep vanuit een woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo. Een verzwakte en moeilijk verstaanbare man kan hen nog verwittigen over een steekpartij, maar als de hulpdiensten een paar minuten later arriveren kunnen ze enkel drie levenloze lichamen aantreffen. De woning wordt verzegeld, een indrukwekkende politiemacht kamt de buurt uit en het parket stelt een wetsdokter aan om meer duidelijkheid te scheppen over over wat er zich heeft afgespeeld achter gesloten deuren. Een dag later wordt duidelijk dat het niet om een gezinsdrama gaat, maar een gewelddadige moordpartij waarbij de slachtoffers, Anita (54), haar zoon Wesley P. (23) en vriend des huizes Rikki J.(47) zich nog hebben proberen verdedigen, maar alle drie zijn ze ‘met een grote hoeveelheid messteken’ om het leven gebracht.