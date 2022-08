Huiszoeking in straat van drievoudige moord: “Ik dacht niet dat wij hier vijanden hadden”

LEUVENHet Leuvense gerecht heeft vrijdag twee huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de drievoudige moord in Kessel-Lo. Een zoeking vond plaats in een woning iets verderop in de Zavelstraat, waar de feiten plaatsvonden. Eén jongeman werd meegenomen voor verhoor. Ook het huis van zijn ouders werd uitgekamd door de speurders.

Ligt de sleutel van het mysterie rond de moord op Anita (54), haar zoon Wesley P. (23) en de inwonende vriend Rikki J. (47) tien huizen verderop in de Zavelstraat? Volgens de onderzoeksrechter waren er alleszins genoeg aanwijzingen om de woning binnenstebuiten te laten keren. Dat gebeurde vrijdag ook bij de ouders van de jongeman die werd meegenomen. De drie woningen liggen in vogelvlucht amper een kilometer van elkaar. Maar of er wel degelijk een link is met de moord is nog koffiedik kijken. Volgens het Leuvense parket is het “nog te vroeg om van een doorbraak te spreken.”

Nadat de speurders vertrokken waren, wensten de ouders van V.S .niet te reageren. Het koppel, hij houtbewerker en zij pedagoge, heeft drie geadopteerde kinderen, waarvan er twee het huis in de Zavelstraat betrokken. De aanpalende garage aan het huis werd gebruikt door de vader voor zijn activiteiten. De andere zoon was nog woonachtig in het ouderlijk huis.

(lees verder onder foto)

Volledig scherm Een huis verderop in de straat werd helemaal uitgekamd. © vertommen

“Ik zou echt niet weten om wie het gaat”, reageert Kevin (26). “Vijanden hadden mijn broer en mama niet in het straat. Toch hoop ik dat er nu eindelijk een doorbraak komt. Het knaagt dat de dader of daders nog vrij rondlopen.” Het parket in Leuven blijft karig met informatie. Vrijdag was er nog niemand gearresteerd en was de betrokken persoon ook nog niet verhoord. Tussen de feiten op 10 juni en gisteren werd de omgeving nog wel uitgekamd met drones. Op 13 juni werden ’s ochtends nog een man en een vrouw opgepakt om verhoord te worden, maar zij mochten in de namiddag alweer beschikken. Ook toen werden in het Leuvense twee huiszoekingen gevoerd, maar dat leidde uiteindelijk niet tot een spoor naar de dader(s). De gruwelijke steekpartij kostte het leven van Anita, haar zoon Wesley en huisgenoot Rikki. Het was een publiek geheim dat die laatste zich inliet met onfrisse praktijken en drugs dealde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het huis even verder op in straat. © vertommen

Eén van de drie slachtoffers kon die nacht nog net de politie verwittigen via de telefoon. Met zijn laatste krachten sprak die van “messteken” en een “vechtpartij”. Een autopsie veegde de piste van een familiedrama meteen van tafel. Anita, die er alleen voor stond sinds de dood van haar man, die stierf in een auto-ongeluk op kerstavond 1999, zou haar zonen nooit echt in de hand hebben gehad volgens de buurt. Zo werden Wesley en derde broer Jordy, die niet meer thuis woont, in 2019 veroordeeld voor diefstallen en pogingen tot diefstal. Jordy kreeg toen 120 uren werkstraf, Wesley tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Ook in de buurt zouden de drie broers geregeld herrie geschopt hebben: van het stelen van een bromfiets van een buurman tot veelvuldig nachtlawaai. “Maar sinds kort hadden we ons herpakt, speciaal voor ons mama”, getuigde Kevin eerder. “Ik ben vorig jaar getrouwd en Wesley had sinds kort ook een vriendinnetje. Wie aan ons mama kwam, moest eerst via ons passeren. Ze kwam bij ons op de eerste plaats.” De plaats delict is nog steeds verzegeld.

Volledig scherm Het huis wordt afgeschermd met doeken. © vertommen

Eerder wees de autopsie al uit dat het niét om een familiedrama gaat:

LEES OOK:

Volledig scherm In de Zavelstraat is vrijdag een huiszoeking aan de gang bij een van de buren van de slachtoffers. Het is nog niet duidelijk welk huis doorzocht werd. © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.