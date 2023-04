Huisdierenfotografe Kat De Laet wint prijzen in Praag en Minneapolis: “Mijn eigen katten hebben al 130.00 volgers op Instagram”

Leuven VIDEO Met Kat als voornaam was huisdieren­fo­to­gra­fe voorbe­stemd om Europese prijzen te pakken: “Ik ben een rasechte ‘crazy cat lady’”

Op haar officiële paspoort staat Ekaterina, maar al haar hele leven lang spreekt iedereen haar aan met Kat. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat de 30-jarige huisdierenfotografe Kat De Laet uit Kessel-Lo ooit prijzen zou pakken met haar prachtige beelden. Nadat ze vorig jaar net naast de European Photographer Award greep, is het dit jaar wel prijs met de ‘Cat Photographer of the Year 2022.