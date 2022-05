Huis van het Kind Leuven organiseert gezinsfeest

“Opvoeden doe je niet alleen want samen staan we veel sterker”, legt Bieke Verlinden (Vooruit), schepen van Zorg en Welzijn en voorzitter van Huis van het Kind Leuven uit. “Er komen uitdagingen op ons pad waarvoor we een extra paar handen voor nodig hebben om ze te kunnen trotseren. Dan is het belangrijk om te weten dat er in Leuven heel wat helpende handen voor je klaarstaan. De hele week lang belicht het Huis van het Kind Leuven op zijn sociale mediakanalen de vele organisaties waar ouders en andere opvoeders terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Er is ook een boeiend programma met infoavonden en workshops over uiteenlopende thema’s zoals peuterpuberteit, veerkracht, scheiding of ADHD. Een overzicht vind je op www.huisvanhetkindleuven.be/groeilamp-2022. En dan is er ook nog het grote gezinsfeest. Je kan op 18 mei met het hele gezin genieten van allerlei activiteiten voor jong en oud in de tuin van M Leuven, naast het Huis van het Kind in de Savoyestraat. Het programma is volledig gratis.” Meer info: www.huisvanhetkindleuven.be