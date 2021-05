‘House of Cards’ aan de unief: is plagiaatbeschuldiging aan adres van kandidaat-rector Jan Tytgat vuil spel van tegenstander Luc Sels?

Om het verhaal goed te begrijpen, moeten we vier jaar terug in de tijd, naar de vorige rectorverkiezingen van de KU Leuven in mei 2017. De zo goed als onbekende Luc Sels, decaan van de faculteit Economie, presenteerde zich toen als uitdager van de zittende rector Rik Torfs. Weinigen gaven een cent voor zijn kansen, want zelfs binnen zijn eigen universiteit leek haast geen mens Luc Sels te kennen. Dat werd pijnlijk duidelijk in een reportage die ‘De Morgen’ aan de vooravond van de verkiezingen maakte. “Lens? Selis? Of hoe heet hij ook alweer? Sels, juist! Tja, sorry, we kennen hem eigenlijk niet”, klonk het toen verontschuldigend in studentenrestaurant Alma. Zijn tegenstander, daarentegen, die kenden ze allemaal wél. “Meneer Torfs? Natuurlijk kennen we hem. Die komt vaak op televisie. Hij kan het daar goed uitleggen en in ‘De Slimste Mens’ vind ik hem heel grappig. En hij komt ons altijd een hand geven als hij hier komt eten.”