Horecazaken en organisatoren over heraanleg Martelarenplein: “Evenementen uitgesloten en plantenbakken die ideaal zijn voor afval en urine”

Three Monkeys sluit deuren op 30 maart: “We onderhande­len met een aantal partijen die dit mooie culinaire initiatief willen voortzet­ten”

Het moest een nieuwe culinaire hotspot worden in Leuven, maar helaas eindigt het verhaal vroeger dan verwacht voor ‘Belgian Food Café Three Monkeys’. Nochtans had uitbater Filip Goris niets aan het toeval overgelaten in het concept: een interieur met de ‘Roaring Twenties’ als inspiratiebron en Vlaamse klassiekers op basis van grootmoeders geheime receptenboekje op het menu. Blijft de vraag: waarom sluit de bekende horecazaak eind deze maand de deuren?