Hoornplein is vanaf nu klimaatrobuust dankzij bufferbekken onder basketbalveld

“Er werden inderdaad ook ondergronds grote werkzaamheden uitgevoerd”, vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De riolering werd volledig vernieuwd in een gedeelte van de Hendrik Consciencestraat en in de Weldadigheidsstraat, alsook in de Frans Nensstraat. Hemelwater en afvalwater kan nu gescheiden afgevoerd worden en dat is belangrijk. Een groot buffer- en infiltratiebekken van 100 m³ onder het basketveld zorgt er eveneeens voor dat het teveel aan regenwater vertraagd in de riolering terecht komt. Zo verlagen we afwaarts het risico op wateroverlast. Het bufferbekken is bovendien waterdoorlatend zodat het opgeslagen regenwater traag in de ondergrond kan doordringen voor het naar de riolering gaat en zo het grondwater kan aanvullen. Zo kunnen we het grondwaterniveau op peil houden en ervoor zorgen dat er geen wateroverlast is bij hevige regenval.”